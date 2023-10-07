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Bankaların esnafın üzerindeki kredi kartı komisyon ücreti yükünü hafifletmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Orta Vadeli Ekonomi Politikasıyla birlikte enflasyonun düşmesi için alınan tedbirler kapsamında bankaların iş yerleri için uyguladığı kredi kartı komisyon oranları yüzde 0.74’ten yüzde 4’lerin üzerine kadar çıktı. Bu da hem esnafa hem de vatandaşa zarar. Çünkü esnaf artık kesintiler yüzünden kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul edemiyor. Vatandaşta da nakit sıkıntısı var. Esnafın veresiye defterleri yeniden açıldı. Esnafımız veresiye defteri ile adeta vatandaşın faizsiz bankası konumunda. Ancak fiyatlar günlük değiştiği için esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın yükünü hafifletmek için bankalar kredi kartı komisyon oranlarını düşürmeli” dedi.

“VATANDAŞ VE ESNAF

KARŞI KARŞIYA KALDI”

Kredi kartı komisyon ücretleri yüzünden esnafla vatandaşın karşı karşıya kaldığını söyleyen Palandöken, “Günümüzde kredi kartları artık toplumun vazgeçilmezi haline geldi. Ülkemizde de dünya standartlarının üzerinde kart kullanımı var. Bindiğiniz taksiden tutun da 415 meslek dalında alışveriş yaptığınız en küçük emtia bile kartla alınıyor. Ülke nüfusunun neredeyse 1 buçuk katı kadar, yaklaşık 111 milyon kredi kartı ve 183 milyon banka kartı kullanılıyor.

Ancak son dönemde kredi kartı komisyon oranlarındaki ciddi artış ve beraberinde 45 günü geçen geri ödeme süresi nedeniyle vatandaşla esnaf karşı karşıya geliyor. Bakkal, manav, kasap, kuaför, mobilyacı vb. gibi çok sayıda işletmede neredeyse tüm ürün ve hizmetlerde günlük fiyat değişimi var. Esnafımız bankadan 45 gün sonra geri ödeme aldığında sattığı ürünün yerine yenisini koyamaz durumda. Şayet esnaf aradaki farkı müşterisine yansıtırsa da vatandaşın alım gücü zaten düşük olduğu için iyice iş yapamaz hale gelir. Bu durumda yapılması gereken kredi kartı faiz oranlarına ve pos komisyon oranlarına standart getirilmeli” şeklinde konuştu.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Bankaların yüksek komisyon oranları ve uzun vadede geri ödeme yapmalarının enflasyonu da artırdığına dikkati çeken Bendevi Palandöken, “Esnafımız her geçen gün artan girdi maliyetleri yüzünden zor günler geçiriyor. Hali hazırda kullanılan POS cihazlarının bakım, onarım ve kurulum gibi maliyetleri var. Üstüne bir de kredi kartı komisyon oranlarının bu denli yükseltilmesi tüm iş yerlerine, maliyetlere ve giderlere yansıyarak enflasyonu tetikliyor. Bunun için yasal bir düzenleme ile bankaların iş yerlerine uyguladığı kredi kartı komisyon oranları makul seviyeye indirilmeli. Günümüzde ticari işletmelerin POS cihazı kullanmadan ayakta kalabilmesi mümkün değil. Esnaf ve sanatkârlarımızın çağa ayak uydurabilmesi, vatandaşın rahatça alışveriş yapabilmesi ve piyasanın canlanması için POS komisyon oranları için düzenleme şart” diye konuştu.