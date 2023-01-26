Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 2022'ye ilişkin sermaye piyasaları gelişmelerini derlediği bir video yayımladı.

MKK, 2022'ye ilişkin gelişmeleri sosyal medya platformları Twitter ve Youtube üzerinden yayınladığı "Verilerle Sermaye Piyasaları 2022 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

Buna göre, toplam menkul kıymet değeri 2022'de 2,93 trilyon liradan 7,44 trilyon liraya çıkarken, yıl içinde açılan hesap sayısı 6 milyon 100 bin 212 oldu. Aralık, 2022'de 1 milyon 471 bin 556 ile en çok hesabın açıldığı ay oldu.

Geçen yıl 40 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan yatırımcı sayısı 8 milyon 713 bin 686 kişi oldu.

Bakiyeli yatırımcı sayısı 2022'de 5 milyon 135 bin 727'den 6 milyon 671 bin 617'ye çıkarken, pay piyasalarındaki 3 milyon 794 bin 409 yatırımcının portföy değeri 6,2 trilyon liraya çıktı.

Geçen yıl sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 297 bin 222 kişi olurken, en çok yeni yatırımcı 534 bin 341'le 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı ise 276 bin 60 oldu. Geçen sene kurumsal yabancı yatırımcı sayısı da 726 artış gösterdi.

PORTFÖY DEĞERİ EN ÇOK ARTAN İL ÇORUM OLDU

2022 il bazında incelendiğinde en çok yatırımcı 991 bin 140 kişi ile İstanbul'da bulunurken, onu 395 bin 172 kişi ile Ankara takip etti.

İstanbul'daki yatırımcıların portföy değeri 1 trilyon 274 milyar 606 milyon lirayla ilk sırada yer alırken, portföy değeri en çok artan il yüzde 426,7 ile Çorum oldu. Türkiye genelinde portföy değerindeki artış ise yüzde 259,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'taki yatırımcı sayısı, geçen sene yüzde 88,2 yükselerek en güçlü değişimi gösterdi.

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri 765,6 milyar liraya çıkarken, yerli ve yabancı toplam 16 bin 885 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 247,1 milyar lira oldu. (AA)