PORTAKAL TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ

KARGI KAYMAKAMLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

PORTAKAL TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1141434

1-İdarenin

a) Adı : KARGI KAYMAKAMLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI b) Adresi : ORTA MAHALLE SAKIZ SOKAK 7 19900 KARGI/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3646512001 - 3646512002 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : PORTAKAL TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ b) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Ton Kömür Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kargı Hükümet Konağı Kazan Dairesi ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu kömür sözleşme imzalandığı tarihten itibaren on gün içinde ve tek seferde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.11.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kargı Kaymakamlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

istekliler teknik şartnamede belirtilen belgelerin tamamını ve diğer belgelerden ithalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesini, Üreticicler Uygunluk İzin Belgesini, Dağıtıcılar Herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesini, satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinden kendisine uygun olanı ihalede yeterlilik tablosuna bilgi girişlerini yapacak olup, ayrıca sözleşme aşamasında teklif zarfı içinde aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Analiz raporu Teklif edilen kömüre ait resmi kurumlar tarafından onaylanmış laboratuvardan alınmış analiz raporunun alı ve aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği teklif dosyasında ibraz edilecektir. Uygunluk Belgesi Teklif edilen kömüre ait uygunluk belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği ibraz edilecektir. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Belgenin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği ibraz edilecektir. Katı Yakıt Dağıtıcısı Kayıt Belgesi İsteklilerin katı yakıt dağıtıcısı olması halinde belgenin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği ibraz edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.