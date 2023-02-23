Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ve eşi Ayla Poroy, Çorum eski Emniyet Müdürü İsmail Karaman’ın vefatı nedeniyle ÇORUM HABER aracılığı ile başsağlığı mesajı yayınladılar.

Görevini büyük bir titizlikle yaparken, Çorum halkıyla da son derece samimi bir diyalog kuran İsmail Karaman’ın Çorum halkı tarafından çok sevildiğine yakından tanık olduklarını belirten Ayla ve Hüseyin Poroy, “İyi insan, güzel dost İsmail Karaman’a Yüce Allah’tan rahmet diliyor, eşinin ve çocuklarının acılarını yürekten paylaşıyoruz” ifadesini kullandılar. (Haber Merkezi)

