Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ile eşi Ayla Poroy, Çorum’da görev yaptıkları süre içinde yakından tanıdıkları Ünal Kakaç,

Yurdagül Sivri, Mehmet Ali Kakaç, Figen Kakaç ve Bülent Kakaç’ın babaları İsmail Kakaç’ın sabah hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiklerini belirterek, ÇORUM HABER aracılığı ile Kakaç Ailesi’nin üzüntüsünü paylaştıklarını ifade ettiler.

Ayla ve Hüseyin Poroy, İsmail Kakaç’a rahmet dileğinde bulunurken, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilediler. (Haber Merkezi)

