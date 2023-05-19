Ulukavak Mahallesi İkbal Kent civarında silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, boş arazide 19 AJ 746 plakalı otomobil içerisinde pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Samet S.(32)'yi buldu.
Samet S., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.
Polis olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.