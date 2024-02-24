Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Cuma Pazarı yakınlarında şüpheli bir şahıs olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan ekipleri görerek Bosna Parkı’nda kaçmaya başlayan Y.Ş. (19), yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Y.Ş.’nin düştüğü yerde inceleme yapan polis ekipleri bir adet tabanca ele geçirdi.

Editör: Haber Merkezi