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Çorum il merkezi ve ilçelerde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

21 ekip, 62 personel ile birlikte haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 17 farklı adrese yapılan operasyon sonucu, il merkezinde 6, ilçelerde 2 olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.