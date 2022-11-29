Çorum Emniyet Müdürlüğü örnek bir projeye imza attı. Polis memuru Burhan Efteli tarafından yazılan yönetmenliğini Çorum Toplum Destekli Şube Müdür Vekili Komiser Deniz Dağdelen’in yaptığı “Boş Sandalye” oyununda suça ve sokağa sürüklenen çocuklar, aile içi iletişim, madde bağımlılığı ve sonuçları, güvenli internet kullanımı ve kitap sevgisinin önemine dikkat çekildi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen 15 üniversite öğrencisi, Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde görevli 2 personel ve Toplum Destekli 4 polis memurunun oynadığı oyun izleyiciden tam not aldı.

Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunda gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan aile içi iletişimsizliğe dikkat çekildi. Bunun sonucunda sokağa sürüklenen ve uyuşturucu tacirlerinin ağına düşen liseli gençlerin başlarından geçenler ve acı sonlarının anlatıldığı oyun büyük beğeni topladı.

Oyun Çorum ve ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.