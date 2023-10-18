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16 Ekim’de Akpınar 1. Cadde üzerinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, gittikleri adreste olaya karışmış olabileceklerinden şüphelendikleri 2 kişiye kimlik kontrolü yapmak istediler.



İsimlerinin H.E.(20) ve A.E.(18) olduğu belirlenen ve polis ekiplerine kimliklerini göstermeyerek hakaret ve tehditte bulunan 2 kişi ekiplerce zor kullanılarak gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan bir hafta önce de kendilerine uyarıda bulunan polis ekiplerine saldıran ve polislerin uyarısına rağmen olay yerinden kaçmaya çalıştıkları esnada otomobili polislerin üzerine sürerek polislerin can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece adli kontrolle serbest kalmıştı.