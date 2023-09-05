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Geçtiğimiz günlerde uygulama yapan polis ekiplerinin “DUR” ihtarına uymayarak 34 RR 7954 plakalı otomobili ile kaçarak izini kaybettiren T.K., polis otosunun fotoğrafını çekerek “Daha çok beklersiniz” notu ile sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yapılan alaycı paylaşım sonrasında takibe alınan T.K., Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yakalandı.

Sürücüye standartlara aykırı plaka takmak, teknik değişiklikten ve abart egzozdan toplam 5 Bin 735 TL idari para cezası uygulandı.

Trafikten men edilen otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.