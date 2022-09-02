112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ve Çomar Barajı’nda bir kişinin intihar edeceğine dair ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler baraj bölgesine geldiklerinde 37 yaşındaki S.Y.’yi dizlerinin üzerine çökmüş ve kafasına silah dayamış vaziyette beklerken buldu.

POLİS EKİPLERİ VE AİLESİ VAZGEÇİRMEK İÇİN ÇABALADI

AİLEMLE TEHDİT EDİLİYORUM DEDİ TETİĞE BASTI

Polis ekipleri ve ailesinin ikna etmeye çalıştığı S.Y., işten çıkartıldığını ve borçları yüzünden ailesi ile tehdit edildiğini söyleyerek, ‘Onların zarar görmesini istemiyorum’ dedikten sonra herkesin gözü önünde tetiğe bastı.

Silahı ateşledikten sonra yere yığılan ve başından ağır yaralanan genç adam 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil ameliyata alındığı öğrenilen S.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

