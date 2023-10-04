Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'da vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen huzur operasyonları aralıksız sürüyor.

Valiler ve Emniyet Müdürleri kararnamesinin ardından Çorum’a atanan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın göreve başlamasıyla birlikte vatandaşların halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele yürütülürken huzur operasyonları vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde yakalanan suçlular adaletin huzuruna çıkarılmaya devam ediyor.



Polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan denetimlerde 30 bin 844 şahsın GBT kontrolü yapılırken haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 100 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

108 ADET SİLAH,

35 KESİCİ ALET

Yapılan çalışmalarda ayrıca 46’sı ruhsatsız tabanca, 38’i tüfek, 24’ü kuru sıkı tabanca olmak üzere 108 adet silah, bu silahlara ait 628 adet tabanca fişeği ile 148 adet av fişeği ele geçirildi.



ZEHİR TACİRLERİNE

GÖZ AÇTIRILMIYOR

Uyuşturucu ile de etkin bir mücadele yürüten Çorum polisi denetimlerde zehir tacirlerine de göz açtırmıyor. Şok uygulamalarda 213 adet sentetik ecza maddesi, 8 adet extacy hap, 6 farklı olayda folyoya sarılı bir miktar uyuşturucu madde ve 5 farklı olayda folyoya sarılı bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

140 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Çorum polisinin yaptığı denetimlerde 23 bin 780 araç kontrol edilerek çeşitli suçlardan 970 araca işlem yapıldı. İşlem yapılan araçlara toplamda 9 milyon 627 bin 133 TL idari paraca cezası uygulandı. 140 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca eğitim faaliyetleri çerçevesinde araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolculara yönelik ise denetimler devam ediyor.