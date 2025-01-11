Trafik Şube ekiplerince polis sireni kullandığı tespit edilen Sedat U. idaresindeki 19 SU 332 plakalı arazi aracı Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde üzerinde durduruldu.

Araçta yapılan kontrollerde, uzaktan kumanda ile çalışan polis sireni tespit eden trafik ekipleri sürücüye ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

Trafikten men edilen araç otoparka kaldırılırken sürücünün ehliyetine ise bir ay süre ile el konuldu.