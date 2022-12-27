AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ceylan, polislerin de yer aldığı tiyatro oyunu “Boş Sandalye’yi izledi. Milletvekili Ceylan, tiyatro oyunu sonrasında Devlet Tiyatro Salonu’ndaki katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek Polis Moral Eğitim Merkezi’nin temelinin 2023 yılı Mart ayında atılacağı bilgisini paylaştı.

ÇORUM İÇİN KAZANIM

Polislerin burada aileleri ile birlikte zaman geçireceğini aynı zamanda POMEM’in polis evi olarak kullanılabileceğini anlatan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, “Diğer illerden misafir memur arkadaşlarımız buraya eğitim için gelecek bu da Çorumumuz için bir kazanım diye düşüyorum” dedi.

Milletvekili Ceylan ayrıca halen Bahabey Caddesi Yeşil Fırın karşısı ara sokakta elverişsiz bir binada hizmet veren, Çorumluların da yoğun şikayetlerine neden olan Bahçelievler Polis Karakolu’nun Bahabey Caddesi’nde boş bulunan eski Jandarma lojmanına taşınacağını bildirdi.

Jandarma eski lojmanlarının yıkılarak oraya Bahçelievler Polis Karakolu ve Aile Şiddet Merkezi yapılacağını bildiren Ahmet Sami Ceylan, “Bunların hepsinin temelini önümüzdeki Mart ayında yapacağız büyük ihtimalle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Çorum’a gelerek özellikle Polis Eğitim Merkezimizin temelini atacak.” diye konuştu.

Ceylan, bu iki projenin Emniyet Müdürlüğüne hayırlı olmasını diledi.



(Nurdan AKBAŞ)

