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Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamaları kapsamında düğün etkinlikleri nedeni ile yol kapatma, silah atma ve düzenlenen konvoylar sıkı takibe alındı.

Motorize ekiplerce kontrolü yapılan bir düğünde cadde ortasına kurulan ve yolun bir şeridini tamamen kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren çadır, polis nezaretinde kaldırıldı.

Yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden ve trafik güvenligini tehlikeye sokarak cadde ve sokaklarda asker konvoyu oluşturan gruba müdahale edildi.

Gazi Caddesi'nde yapılan şok uygulamada bir araçta uzun namlulu silah ele geçirildi.

Vatandaşların guvenliği ve huzuruunu saglamak için yapılan uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.