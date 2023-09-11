Olay gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre araç içerisinde silahlı şahıs ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
19 AAL 258 plakalı araç içerisinde bulunan K.Ç., ekipleri görünce elindeki pompalı tüfekle kaçmaya başladı.
Polis, "DUR" ihtarına uymayan şüpheliyi havaya eteş ederek yakaladı.
Diğer şüpheli S.Y. ise araçla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince otomobilin önünü kesilerek durduruldu.
Yakalandıktan sonra ekiplere zorluk çıkaran 2 şüpheli polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü.