- Çorum’un bağrından çıkmış bir yatırımcı ve iş insanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün değerlerine bağlı kalmak kaydıyla, tüm siyasi partilere eşit mesafede durmaya özen gösterdiğini, yatırımlar noktasında ise devletin kurumları ile yakın ilişkilerinin eşyanın tabiatı gereği olduğunu, ancak devletten tek kuruşluk ihale almadığını anlatan Ahmet Ahlatcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Barut Fabrikası Projesi'ni, devletimize, milletimize bağlılığımızın bir nişanesi olarak Rusya-Ukrayna savaşından sonra yapmaya karar verdik. Tüm yatırımlarımız gibi bu yatırımı da Çorum Merkez’de düşünüyorduk, ama daha önceki bazı yatırımlarımızda olduğu gibi bunda da, OSB’de yer tahsisi konusunda güçlükle karşılaşınca, bize kucağını açan Sungurlu ilçemizi tercih ettik. Zira, Çorum’u ilçeleri ile bir bütün olarak görüyoruz.”
- “Bu yatırımı, 1 Haziran 2022 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna açıkladık. 13 Ağustos 2022 tarihinde toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Çorum’a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizim üç üniteden oluşan Barut Fabrikamız ile başka firmalara ait Kapsül ve Fişek fabrikalarının temelini attılar. Ağustos ayının sonunda ise, CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel’in bu yatırımlarımızla ilgili iddialarını basına yaptığı konuşmadan öğrendik.”
- “Konuya ilişkin itiraz dilekçesini veren Av. Veli Kılıç’ın Çorum Valiliği’ne başvuru tarihi 24 Haziran 2022. Sayın Özgür Özel’in, bu konudaki belgeleri Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse’ye birkaç gün önce göndermiş olması gerekir. Biz yatırımı 1 Haziran’da açıklamışız. Çorum halkının vekili olan ve bizim de dostumuz sandığımız Sayın Köse’nin, bu iddiaların mahiyeti konusunda bizi aramasını beklememiz hakkımız değil mi? Eğer, yatırımı bizim yaptığımızdan haberinin olmadığı yolundaki açıklaması doğruysa, bu daha da vahim bir ilgisizlik örneği sayılmaz mı? Çorum’un Sungurlu ilçesine 5 milyar liralık bir yatırım yapılıyor ve Çorum’un vekilinin, bu yatırımı kimin yaptığından haberi bile yok!..”
- “Dilekçenin altında Sayın Köse’nin imzasının bulunmayışı, kendisini ne kadar aklar, bilemeyiz, ama biz, dilekçeyi başkasına verdirip sonra da ‘benim imzam yok’ savunmasının arkasına sığınmanın, Çorum’a yıllardır uzaktan ve tam anlamıyla ilgisizce bakışın bir göstergesi olduğunu ve bir ana muhalefet partisi temsilcisine yakışmadığını düşünmekteyiz.”
- “Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne yapmakta olduğumuz yatırımla ilgili ortaya atılan iddialara Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere devletin ilgili kurumları tarafından gereken cevaplar verildiği için, bu konuda daha fazla ayrıntıya girme gereğini duymamaktayız. Biz devletimize ve devletimizin kurumlarına güveniriz. Söz konusu yatırımımızın hiçbir bakımdan sakınca taşımadığı, bilimsel verilerle ortaya konulmuştur. İddia edildiği gibi sakıncalar söz konusu olsa ve biz buna inansak, kendimiz de bu tesisin içinde bulunacağız, neden kendimizin veya yakınlarımızın, hemşehrilerimizin canını, bunca büyük yatırımımızı riske edelim?”
- “Sayın Özgür Özel’in Çorum konuşmasında bir nokta daha var ki, şaşırmamak elde değil. Eylül ayında yaşanan Borsa manipülasyonunu hatırlatarak, SPK kurallarına aykırı olduğu halde spekülatif işlemleri yapanın isminin açıklanmasından söz ediyor. O tarihte beni Oda TV’den aradılar ve iddiaları sıraladılar. Cevap olarak, bizim sadece aracı kurum olduğumuzu belirtip, asıl manipülasyonu yapanın ismini verdim. Nitekim o kişi daha sonra tutuklandı. Yani ben, vatanını, milletini seven bir insanın yapması gerekeni yaptım. Sayın Özel, bunda nasıl bir eleştiri noktası bulmuş, anlayamadım. Ben risk alıp sorumlu kişinin ismini açıklamışım, kendisi manipülasyoncudan yana mı ki, beni itham ediyor?”
- “Rusya altınlarının Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yurda sokulduğuna ilişkin itham da, bizimle hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyecek temelsiz bir iddia. Biz, uluslararası ticarette şüpheli addedilebilecek hiçbir alım-satım işine girmeyiz. Bir gram Rus altını da tarafımızdan yurda sokulmuş değildir. Kendilerinin ellerinde bir kanıt varsa lütfen ortaya koysunlar.”
- “Biz, 37 ülkeye ihracat yapıyoruz, sektörümüzde ihracat şampiyonuyuz. Başta İsviçre olmak üzere, dünyanın dört bir yanından da ithalat gerçekleştiriyoruz. Böylesine ithamlara, memleketimiz Çorum’u terketmeyip 4.500 kişilik istihdam sağladığımız için mi, bizim iş hacmimize bakılıp Çorum küçük görüldüğü için mi muhatap oluyoruz? ”
- “Bizim, uluslararası hukuka ve ulusal yasalarımıza uygun yatırımlarımızı da, ticaretimizi de, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok yakından bildiğine eminiz. Nitekim, bu tartışmalarla ilgili olarak da, Sayın Kılıçdaroğlu, Çorum’da kendisine yöneltilen soru üzerine, bizi yakından tanıdığını belirtirken, aynı zamanda, CHP’nin yatırıma ve yatırımcıya asla karşı olmadığını da çok net ifadelerle dile getirmiştir.”
- “Anladığımız kadarıyla, Sayın Özgür Özel, Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse’yi aklayabilme adına bu kapanmış konuyu yeniden açma gereği duymuştur ki, maalesef haklı da görülememiştir. Sayın Köse’nin ne kadar çalışkan ya da ne kadar tutarlı veya tersi bir siyasetçi olduğunu başta CHP tabanı, sonra da Çorum halkı değerlendirecektir. Ayrıca, Sayın Özel’in partisi içinde kendi adına hangi arayışlar içinde olduğu da, bizim tamamen dışımızdadır. Yeter ki, bizi haksız ithamlarla hiç olmadığımız tanımlar içinde yaftalamaya kalkışmasınlar.”