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Edinilen bilgiye göre, iki şahsın piyasaya sürmek amacıyla Çorum’dan Kastamonu’ya tarihi eser getirdiği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan E.Ü. ve S.T. isimli şahısların bulunduğu araç, Tosya ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 82 adet sikke, 9 adet obje, 2 adet yüzük, 2 adet mühür, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ü ve S.T., gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.