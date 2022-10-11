Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz hafta Sivas Belediye ile deplasmanda oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle Çorum FK’yı seyircisiz oynama cezasına çarptırdı.

Çorum FK, ligin 8.haftasında, 5 Ekim Çarşamba günü Sivas Belediye’ye konuk olurken, Berat Ali Genç ve Murat Yıldırım’ın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Maçtan sonra, Çorum FK taraftarları ile Sivas Belediyesporlu futbolcular arasında yaşanan ve bir polis memurunun da yaralandığı olayların faturası Çorum FK’ya kesildi. PFDK, olaylar nedeniyle Çorum FK’ya “1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama” ve 14 bin lira da para cezası verdi.

Çorum FK, Çorum dışında en çok seyircisi bulunan İstanbul’da, Cumartesi günü Esenler Erokspor’la oynayacağı kritik maçta seyircisinden yoksun olacak. Maça Çorum FK taraftarı alınmayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

