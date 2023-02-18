Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, sosyal medyada peygamberlere hakaret eden şahıs hakkında açıklama yaptı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeni ile kamuoyunda infiale neden olan H.K. isimli şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, halkın kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol yükümlülüğü uygulanmıştır.” (Haber Merkezi)

