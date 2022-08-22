Çorum adına, başarabildiğimiz pek çok şey oldu. Başaramadıklarımızın başında ise, Çorum’un değerleri ve öncelikleri konusunda hemşehrilerimizin önemlice bir kısmını ikna edemeyişimiz geliyor.

“Hitit uygarlığı, Çorum’un çıkış kapısı” diyoruz. “Bu topraklar barışın, kadın-erkek eşitliğinin, inançlara saygının anavatanı” diyoruz. “Puduhepa gibi müthiş bir tarihi figürle Çorum’u dünya kenti yapabiliriz” diyoruz. Kimi hemşehrilerimiz boş boş bakıyor.

Çorum’un büyük özverilerle başlattığı sanayileşme hamlesini sonuca ulaştırabilmesi, “sanayi kenti” olabilmesi için hava ve demiryolu ulaşımına mutlak ihtiyacının olduğunu, havalimanının hemen yapılması, demiryolu projesinin ise hızlandırılması gerektiğini savunuyoruz, “demiryolu daha önemli” diyen keramet ehilleri çıkıyor.

Çorum, il olarak nüfus kaybediyor, yani küçülüyor. Tutarlı bir büyüme stratejisi belirleyip uygulamaya koymazsa, küçülmeye devam edeceğini söylüyoruz, Kent nüfusunu 500 bine, kısa vadede üniversite öğrenci sayısını 50 bine, turist sayısını 500 bine çıkarmamız gerektiğini vurguluyoruz. “Hayal aleminde yaşıyor” diye burun kıvıranlar oluyor.

“Büyük Çorum” diye kalem oynatmaya başladığımızda, ihracat hedefini de 1 milyar dolar olarak telaffuz ediyorduk. Eh, Ahlatcı Holding sayesinde bir tek bu hedefi fersah fersah aştık.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın son Çorum programında da herhangi bir “müjde” alamayınca, bizim açık mektuplarımızın “boşa kürek çekme” olarak değerlendirildiğine de tanık olduk.

Niye başaramıyoruz biliyor musunuz? Çorumluların önemlice bir kısmı, bizim duyarlılıklarımızı zerrece yüreğinde hissetmiyor. Bir kısmı da, “Varsın Çorum küçük kalsın, benim borum ötüyor ya!” diye düşünüyor.

Biz ise, taşı delebilmek için damlamaya devam edeceğiz; Çorum için…Zararı yok, boşa kürek çekmeye devam ediyor olalım. Tarihin insaflı bir yanına gelirse, Çorum için uğraşanlara bir sayfa ayırır diye umut ederek…

