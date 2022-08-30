Çorum FK, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk hedeflediği 2022-2023 Sezonunun ilk maçında, grubun güçlü takımlarından Şanlıurfaspor’la, deplasmanda 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Mert Nobre, takımın genel performansından memnun olduğunu söyledi.

Sıcak hava ve kötü saha zeminine rağmen umut verici bir performans ortaya koyduklarını ve rakibe pozisyon vermediklerine dikkat çeken Nobre, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını kaydetti.

Zorlu bir deplasmanda, çok önemli 1 puan aldıklarını da kaydeden Mert Nobre, “Tabii ki, maçın çok zor geçeceğini biliyorduk, hava sıcaklığı ve sahanın durumu bu duruma etkenlerden bir kaçı oldu ve bu şartlarda ligdeki rakiplerimizden biri olan Şanlıurfaspor’a karşı deplasmanda aldığımız 1 puan çok önemliydi.

Sahadaki performansımız, ilerideki maçlar için çok umut vericiydi. Tabii ki hala eksiklerimiz var, bunları en kısa zamanda geliştirip, çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Bizim adımıza başka sevindirici nokta ise, rakibimize ciddi gol şansı vermeden maçı bitirmek oldu. Bizim için belki son final paslarını iyi değerlendirebilseydik, 3 puan ile evimize dönebilirdik.

Oynayan, oynamayan oyuncularımı ve ekibimi tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bir parantez de Şanlıurfa’ya kadar gelip bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza açmak istiyorum. Uzun bir yolculuk sonunda takımımıza desteklerini sunan tribündeki taraftarlarımıza tek tek teşekkür ederim. Sizin bu büyük sevginiz, bizim en büyük sorumluluğumuz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

