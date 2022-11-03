Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP grubunun bütçeyle ilgili yaptığı eleştirilere yanıt verdi.

İsraf konusunda çok hassas olduklarını vurgulayan Çöplü, performansta bütçenin yüzde 76’sının nereye harcandığının kalem kalem yazıldığını belirterek CHP grubundan hangi kalemin israf olarak görüldüğünün açıklanmasını istedi.

Çöplü, “Yol yapmamızı mı israf görüyorsunuz, su kanalizasyonu ile ilgili hizmet yapmamızı mı israf görüyorsunuz? Ulaşımla ilgili çalışmalarımızı mı israf görüyorsunuz? Neyi israf görüyorsunuz? 2 Milyar 23 Milyon liralık bütçeyi biz yönetebileceğimizi, hiçbir sıkıntı olmadan yapacağımızı, performansta yer alan tüm yatırımların yüzde 92’sini tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

