Perakende sektörünün düzenlenmesi ile fiyat istikrarının da sağlanacağını kaydeden Başkan Gür, “Esnafın büyük market zincirleriyle mücadele etmesi bu koşullarda mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da, ‘Perakende yasası olmazsa olmaz’ demişti.

Perakende sektörünü düzenleyen yasanın çıkarılması esnaf ve sanatkarın olmazsa olmazıdır. Yasanın çıkması ile birlikte ayrıca tüketiciler de kandırılamayacak. Sebebi ise artık her şeye bir kural getirilmiş olacak” dedi.

Alışveriş merkezlerinin kurulmasının da bir kurala bağlı olacağını vurgulayan Recep Gür, “En önemlisi otoparkı olmayan AVM olmayacak ve kurulamayacak. Yeni alışveriş merkezleri kurulurken illerde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ile Ticaret Odalarının görüşleri alındıktan sonra belediye meclisleri ve ilgili odaların kararından sonra yapılıp yapılmayacağını karar verilecek” diye konuştu.

Zincir marketlerin beyaz eşyadan zücaciyeye, mobilyadan kırtasiye ürünlerine kadar tüm ürünleri sattığını ifade eden Gür, “Yazın plaj malzemesi satacaksın, kışın kırtasiye, okul malzemesi satacaksın. Kar yağdığı zaman araba lastiği, zincir, yağ satacaksın. Esnafın bunun karşısında ayakta kalması mümkün değil. Bunun için bir düzenleme lazım” şeklinde konuştu.

Fiyatlardaki yükselmenin asıl nedeninin haksız rekabetten kaynaklandığına dikkat çeken ÇESOB Başkanı Gür, "Bunun için perakende sektörünü düzenleyen yasa güncellenmeli. e-Ticaret üzerindeki satışlara yönelik düzenleme iyi oldu. Benzer bir düzenlemenin perakende sektöründe de yapılmasıyla hem bu sorun ortadan kalkacak hem de herkes her işi yapamayacak.

Bir mağazada tüm sektörleri ilgilendiren binlerce ürün satılırsa fiyatlar zamanında güncellenmez. Bunun için yapılması gereken, herkes her ürünü satamamalı, kendi işini yapmalı” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için ticari düzenlemenin şart olduğunun altını çizen Recep Gür, tüketicinin kaliteli ürünü daha ucuza alabileceği bir sistemin gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)