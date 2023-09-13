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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Temmuz ayı Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 41,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1 azaldı.