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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ağustos ayı Perakende Satış Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,2 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 4,7 azalırken, perakende ciro yıllık yüzde 87,5 arttı. Perakende ciro aylık ise yüzde 4,5 oranında artış gösterdi.