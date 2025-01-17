Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’da deneyimli golcü Mustafa Pektemek’le yolların ayrıldığı açıklandı.

Teknik direktör Mesut Bakkal’la yaşadığı tartışmanın ardından 3 haftadır takımdan ayrı olan Mustafa Pektemek’le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilirken, deneyimli golcünün 3 milyon lira civarındaki alacağını kulübe bıraktığı belirtildi.

36 yaşındaki golcü futbolcu, Sakaryaspor formasıyla 14 lig maçında 754 dakika süre alırken, 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Pektemek, Ahlatcı Çorum FK maçında olmak üzere 1 kırmızı kart görürken, ilk yarıyı 2 sarı kartla kapattı.