Ali Babacan’ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum Merkez İlçe Teşkilatı’nda görev değişikliğine gidildi.

Konuya ilişkin olarak DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce göreve getirilen Şerafettin Ahıskalı’nın yerine Necati Burak Peker, Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

DEVA Partisi İl Başkanı Çabuk ve Merkez İlçe Başkanı Peker geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Ali Babacan ile de biraraya gelerek çalışmaların bir değerlendirmesini yaptı.

NECATİ BURAK

PEKER KİMDİR?

1987 doğumlu olan Necati Burak Peker, Çorum’un yerli ve en eski esnaflarından Necati Peker’in torunudur. Eski bir radyocu ve grafik tasarımcı ve Çorum’un tanınmış fotoğraf sanatçılarından biri olan Peker, mesleki eğitimini Hollanda’da tamamladıktan sonra 2013’te Çorum’a dönerek hala başında olduğu Fotoğraf Ajansı olarak hizmet vermektedir.

(Haber Merkezi)