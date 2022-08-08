Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün pehlivanları Tokat ve Konya’da düzenlenen yağlı güreş müsabakalarından bronz madalya ile döndüler.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan özel yağlı güreş müsabaka heyecanı hafta sonu Tokat ve Konya’da gerçekleşti. Cumartesi günü yapılan Tokat Topçam Yağlı Güreş müsabakalarında Çorum Belediyesi pehlivanlarından Murat Kalender orta büyük boyda üçüncü, Pazar günü Konya’da yapılan Seydişehir Belediyesi Yağlı Güreş müsabakalarında ise yine Çorum Belediyesi pehlivanlarından Batuhan Şahin Laik deste büyük boyda, Rasim Saraç ise başaltı kategorisinde üçüncü olarak Çorum’a bronz madalya ile döndüler.

(Ömür SOYTEMİZ)