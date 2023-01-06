Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda konuşan Aşgın, şunları söyledi:

“Çok özel günde bir aradayız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına adım attığımız bugünlerde, Türkiye yüzyılına adım attığımız bugünlerde ilk meclis toplantımızı hamdolsun yeni belediye meclis binamızdı yapmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz.

Güzel bir başlangıçla, dualarla hamdolsun başlıyoruz. Ben de yeni binamızın ve çok daha güzel hizmetlerimizin hayırlara vesile olmasını, şehrimizdeki sorunların çözülmesi noktasında katkılar vermesini yüce rabbimden niyaz ediyorum.

Hamdolsun binamızı tamamladık ve meclisimizi burada topladık. Özellikle son dönemde hızlı bir şekilde tamamlamak nasip oldu. Niye bina bir türlü bitmedi diye serzenişler oluyordu. Biz de belediyemizde mali problemin olmadığını, aksi halde çimento arazisini almamızın mümkün olmayacağını, birçok yatırımı belediyenin yaptığını, en son halk otobüslerinin tamamının kamulaştırıldığını ifade etmiştik. Ama özellikle önceki firmadan kaynaklanan sorunlar, sonra da iki kez bizim ihaleyi fesih etme teşebbüsümüzün bakanlık tarafından reddedilmesi süreci uzattı.

Birimlerimizin önemli kısmı yeni binamıza taşındı. Pazartesi’nden itibaren tüm hemşehrilerimizi yeni binamıza bekliyoruz.” (Nurdan AKBAŞ)

