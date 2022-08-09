CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, son günlerde sık sık kazaların yaşandığı İlim Yayma Kavşağı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gündem dışı söz alarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Pazartesi Pazarı’nın yerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Çevre Yolunda araç trafiği yoğunluğuna dikkati çeken Yılmaz, “Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. Hepimiz çok üzgünüz, içimiz acıyor. Oradaki bir başka tehlike bu kazalar akla başka bir soru getiriyor, Allah esirgesin Pazartesi Pazarına bir kaza olursa işte bunun vebali Çorum Belediyesinin omuzlarında kalacak. Freni patlayan bir kamyon işte gördük bir çekici Pazar yerine Allah muhafaza aklımıza bile getirmek istemiyoruz, sizden ricam kısa vadede bir çözüm bulunamıyorsa bile uzun vadede bir çözüm bulunana kadar hiç olmazsa Perşembe Pazarında Pazartesi günü de pazar kurularak bölge halkına hizmet etmesini öneriyoruz” dedi. (Nurdan AKBAŞ)