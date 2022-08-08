*** Çevreyolu’ndaki trafik facialarından sonra, Çevreyolu’nun hemen yanına kurulan Pazartesi Pazarı’nın yeri de tartışma konusu oldu. Pazar yerinin sakıncalı olduğu dile getirilerek, bu pazarın Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde uygun bir yere taşınabileceği, ya da çok yakındaki Buharaevler Pazarı’nın hem Perşembe, hem de Pazartesi günü açılabileceği savunuluyor.

*** Konuya ilişkin görüşlerini yazılı olarak ÇORUM HABER’e ileten tanınmış bir iş insanı, pazarın kurulduğu gün bu bölgeden geçmek istemediğini belirterek, “Çevreyolu’nun teknik bakımdan bir çok eksiği var. Hele de İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı, tam bir kara nokta. Burada haftanın bir günü pazar kurulması da külliyen yanlış” dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen iş insanının görüş ve önerileri şöyle:

*** “Çevreyolu’na bir çözüm düşünülürken, Pazartesi Pazarı’nın da dikkate alınması gerekir. Ben şahsen bu bölgeden geçerken büyük korku duyuyorum. Bana göre, Pazartesi Pazarı buradan kaldırılmalı. Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde uygun bir yer bulunabilir. Gerekirse, çok yakınlardaki Buharaevler Pazarı, hem Perşembe, hem de Pazartesi günleri açılabilir.

*** Çevreyolu, üst geçitlerle, battı çıktılarla rahatlatılabilir. Bu işlek yolun yanına pazar kurulması, açıkça güvenlik zafiyetidir. Hızın kontrol edilmesi önemlidir, EDS bu bakımdan faydalı olabilir. Ama,freni boşalmış kamyona EDS ne yapsın? Kırmızı ışık bizi engelliyemiyor ki… (Haber Merkezi)