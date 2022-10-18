Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, 23 Nisan İlkokulu'ndan Pazartesi Pazarı’na inen Atalay Sokak’taki yolda kanalın üzerinin kapatılarak pazarın burada kurulmasının düşünüldüğünü dile getirdi.

Kılıç, Pazartesi Pazarı’nın yerinin değiştirilmesi hususunda bir takım görüşmeler yaparak sonuç alma aşamasına geldiklerini söyledi. Mahalle sakinlerinin pazarın yerinin değiştirilmesi noktasında fikirlerini alan Kılıç, konuyu Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile de görüşerek istişarelerde bulundu.

Uzun süredir pazar yerinin değiştirilmesi konusunda çalışma yaptıklarının altını çizen Ulukavak Mahallesi Yaşatma Derneği Başkanı Kılıç, “Mahallemizin mutlak suretle bir semt pazarına ihtiyacı vardır. Bazı vatandaşlarımız ‘gerekirse pazar kurulmasın ama mevcut yerinden kaldırılsın’ şeklinde görüş belirtse de bizler pazarın kurulabileceği en uygun alan olarak Atalay Sokak’taki kanalın üzerini düşündük. Kanalın üzeri kapatılmak suretiyle buraya pazar kurulabilir. Konuya karşı sıcak yaklaşımları ve destekleri nedeniyle Belediye Başkanımız Aşgın ve Oda Başkanımız Yılmaz’a teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde konuyu DSİ yetkilileri ile de görüşerek ortak bir karar vereceğiz. Bahsedilen bölgeye pazar oluşturulması halinde şu anki mevcut yerinden çok daha işlevsel olacağını düşünüyoruz. Pazartesi günleri pazar alanının Çevreyolu ile ilişkisi tamamen kesilerek, 26. Çatalhavuz Sokağın da trafiğe kapatılmasıyla trafik sorunu yaşanmadan halkımız pazar alışverişlerini yapabilir. Belediye Başkanımız Aşgın da teklifimize sıcak yaklaşmıştır. Kanalın bir bölümünün üzerinin kapatılması konusunda DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Lütfi Akça ile de görüşme yaptıktan sonra bürokratik işlemleri aştıktan sonra çözüme kavuşmuş olabileceğimizi ümit ediyor, bu konuda halkımızdan da gereken desteği bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, İlhan Kılıç’ın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki göstererek yalancılıkla suçladı. Muhtar Hanefi Özdemir’e cevap veren Kılıç ise önceki açıklamasını Başkan Aşgın ve Oda Başkanı Yılmaz ile görüştükten ve mahalle sakinlerinin fikirlerini aldıktan sonra yaptıklarını vurgulayarak; “12 yıldır muhtarlık yapıyorsun. Ekmek dağıtmak dışında mahalle için neler yaptın?” diye konuştu.

(Haber Merkezi)