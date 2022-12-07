Pazartesi günlerinin dışında pazar alanına çok sayıda TIR ve kamyon park ediyor. Çevredeki binalarda ikamet eden vatandaşlar ise bu durumdan oldukça rahatsız.

Defalarca müracaat etmelerine ve çalmadık kapı bırakmamalarına rağmen sorunun çözülemediğini bildiren mahalle sakinleri, Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek taleplerini iletti, sorunun çözümüne yardımcı olunmasını istedi.

“TEDBİRLER ALINSIN”

Mahalle sakinleri, özellikle akşam ve gece saatlerinde çok sayıda tır ve kamyonun park ettiği pazar alanında alkol alınması, yüksek sesli müzik, tartışmalar, gayri-meşru ilişkiler gibi birçok olumsuzlukların yaşandığını, bazı şahısların ise etrafa tuvaletini yaptığını, bu durumdan rahatsız olduklarını, balkona dahi çıkamaz hale geldiklerini belirterek, “burası garaj değil, pazar alanı. Gereken tedbirler alınsın, mağduriyetimiz bir an önce giderilsin” dediler.

“TEDİRGİNİZ, ENDİŞELİYİZ”

Pazartesi Pazarı alanında aydınlatmanın da yetersizliğinden yakınan mahalle sakinleri, “endişeliyiz, tedirginiz. Burada güvenlik tedbirleri alınsın, belirli saatlerde kontrol edilsin, ışıklandırmalar yapılsın” diyerek sorunlarının çözülmesini istedi.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç ise vatandaşların son derece haklı olduğunun altını çizerek, sorunun çözülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.



(Haber Merkezi)

