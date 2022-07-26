Çevreyolu üzerinde kurulan Pazartesi Pazarı’nda yoğun bir hareketlilik yaşandı. Başta sebze ve meyve olmak üzere pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla Pazartesi Pazarı’na akın eden vatandaşlar, özellikle sarımsağın fiyatı karşında şok yaşadı.

Pazarın en ucuz ürünleri destesi 2.50’den satılan nane ve maydanoz olurken, en pahalı ürün ise kilosu 60 liradan satılan Kastamonu Sarımsağı oldu.

Öte yandan görüşlerini aldığınız pazarcı esnafı ise, her ne kadar alım gücü düşse de insanların yine de sebze ve meyve almak için semt pazarlarını tercih ettiklerini söylüyor.

Pazarcı esnafından Ömer Erdem, pazarın hayat pahalılığına göre normal olduğunu belirterek, “Biz aynı zamanda üreticilikte yapıyoruz, kendi malımızı da pazarlıyoruz. Mazot, gübre ve ilaç bunlar bizi biraz sıkıntıya sokuyor. O yüzden dolayı fiyatlar onlara bakarak normal. Hemen hemen dengeliyor. Millette alım gücü zor olsa da yine alıyor. 5 kilo yerine 2 kilo alıyor yarısını alıyor ama alıyor. Millette alım gücü yok dense de var” ifadelerini kullandı.

Pazartesi Pazarı’nda bazı ürünlerin fiyatları ise şu şekilde:

Domates (kg) 10, patates (kg) 3,30, salatalık (kg) 4, limon (kg) 22, patlıcan (kg) 10, kayısı (kg) 15, şeftali (kg) 10 lira.

(Haber Merkezi)

