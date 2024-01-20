Patrik Bartholomeos Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi'nde Trilye Kültür Merkezi’nde yönettiği ayinin ardından katılımcılarla birlikte, haç çıkarma töreni için kortej halinde sahildeki iskeleye yürüdü. Törende, Patrik Bartholomeos'un duasının ardından denize attığı haçı çıkarmak için kıyıda bekleyen havarileri suya atladı. Ayinin ardından katılımcılar Tarihi Taş Mektep'teki konsere katıldı.

Konser sonrası kürsüye çıkan Patrik Bartholomeos, bu yıl bir kez daha kültür merkezine buluşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.

Programda konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da yaşanan savaşların bir an önce bitmesini temenni ederek katılımcılara teşekkür etti. Ayine, Yunanistan'dan gelen konukların yanı sıra Bursa ve çevre illerden Rum Ortodoks mensupları katıldı.