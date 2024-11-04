Olay, dün öğle saatlerinde Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katında bulunan evde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 30'u yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 3 vatandaşın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan patlama sonrasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, patlamadan saniyeler sonra vatandaşların büyük panikle koştuğu görülüyor. Patlama sebebiyle sokak toz dumanı ile kaplanıyor.

Editör: İHA AJANS