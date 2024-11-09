Çorum Doğalgaz A.Ş, 3 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30’da Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binada yer alan bir meskende meydana gelen patlamada hasar gören konut ve işyerlerinin 2 aylık doğalgaz kullanımlarından ücret almama kararı aldı.

Çorum Doğalgaz A.Ş’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Patlama bilgisinin çağrı merkezimize ulaşmasına müteakip acil müdahale ekiplerimiz olay yerine intikal ederek, doğal gaz hattına müdahale etmiş ve başka bir olumsuz durumla karşlaşılmaması için bölgenin doğal gaz arzı durdurulmuştur. Hasar tespit çalışmalanının tamamlanmasından sonra, bölgede güvenli koşulların sağlanması sonrasında binalara yeniden doğal gaz arzı gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları, gerek kurumumuz gerekse ilgilí kurumlar tarafından devam etmektedir.

Patlamadan etkilenen bölgede, hasar gören altyapı onarım çalışmalarımıza paralel olarak; Şirketimizin, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu 24 saat kesintisiz sümektedir. Diğer yandan patlamanın ik anından itibaren, şirketimiz tüm imkânlarıyla arama kurtama, ulaştırma, güvenlik desteğiyle yaralann sarılması için seferber olmuştur. Şu anda da bölgede hayatın normalleştirilmesine yönelik kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerimize devam ediyor, ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda onlara destek veriyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünde, tüm imkanlanımız seferber ederek, çalışma prensiplerimiz ve sorumluluklarımız gereği; şirket olarak alınan yaranın bir an önce sarılması yönünde gayret ediyoruz.

08.11.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; bölgede hasar gören konut ve işyerlerinde bulunan doğal gaz abonelerimizin iki aylık doğalgaz bedelleri ÇorumGaz A.Ş. tarafından karşılanacak, kendilerinden herhangi bir bedel alınmayacaktır. Bir kez daha, olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz”

Editör: HABER MERKEZİ