Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Müdürü Kadim Koç, Polatlı Belediyesi Kültür Müdürü Barkın Yıldırım ve Polatlı Çorumlular Derneği yöneticilerinden E.Alb. Kenan Arslan ile bu proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hitit ve Frig uygarlıklarının tanıtımına ilişkin programın Polatlı’da planlanması benimsendi. Polatlı, Frig uygarlığı yanında ulusal kurtuluş savaşımızın önemli aşamalarından birini oluşturan Sakarya Meydan Muharebesi’ne tanıklık etmiş, binlerce şehidi bağrında taşıyan bir coğrafyanın sahibi.



(Haber Merkezi)

