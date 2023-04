AK Parti İl Kadın Kolları tarafından Osmancık’ta yapılan toplantıda konuşan Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 2023 seçimleri öncesi “Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim ama AK Parti’ye oy vermeyeceğim” gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekerek, “Bu Cumhurbaşkanımız ve partimizin yıpratılarak güçsüz bırakılmasına yönelik FETÖ’nün bir oyunu, tuzağı. Bu tuzağa düşmeyin” demişti.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın sözlerini eleştiren YRP İl Başkanı Yakup Taş: “AK Parti milletvekillerinden bir tanesinin yapmış olduğu talihsiz açıklamalar ile gündemimiz meşgul edilmiştir. Kendisine göre AK Parti'ye oy vermeyip Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermenin AK Parti ve Cumhurbaşkanını yıpratmaya yönelik bir proje olduğunu dile getirmiştir. Yine söz konusu söylemlerini desteklemek İçin olumsuz bir retorikle tüm siyasi partileri FETÖ/PDY ile paralel tutum içerisindeymiş gibi göstermeye çalışmıştır” şeklinde konuştu.

Yakup Taş konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi: “Söz konusu açıklaması bakımından öncelikli olarak birtakım uyarıları kendisi nezdinde partisine yöneltmiş olalım ki onun üzerinden siyasi mantık dengesi nasıl işler öğrenmiş bulunsunlar. İlk olarak aceleci bir genelleme yapmış olduğunu görmüş bulunmaktayız. Zira söz konusu söylemler bakımından Türk Devleti’nde siyaset yapan birden çok siyasi partiyi FETÖ/PDY gölgesinde kalmış gibi göstermiştir.

Ancak FETÖ/PDY gölgesinde eylemli iş birliği yapmış olan siyasi partiler Türk siyasi tarihinde bir elin parmağını geçmeyecek durumdadır. Buna rağmen, söz konusu durumdan yalnız kendileri kazadeymiş gibi açıklama yapmaları bir mantık hatası oluşturmuştur. Bütünü temsil için az sayıda örneği kullanmayın. İkincil olarak söz konusu söylemler içerisinde topluma ulaşamamış olmanın, Türk milleti için bir şey yapamamış olmanın faturasını Cumhurbaşkanına olan teveccüh ile geçiştirmeye çalışmakta olduklarını görmekteyiz.

Kendi başarısızlıkları sebebiyle vekillik durumlarının sallantıda olması nedenini Cumhurbaşkanını yalnızlaştırma olarak nitelemekte ve kendi koltuklarının güvenliğini mantık silsilesi içerisinde olmayan bir önerme ile sağlamlaştırmaya çalışmaktalar. Bu konu bakımından kendisine tavsiyemiz sayın vekil; arada mantık bağlantısı yokken şunun ardından bu gelir demeyeceksin.

Son olarak her siyasi mülahazayı terör ve parti bekası meselesine indirgemek sizler için çok kolay olsa da bizler için bu durum çok kolay bir husus değildir. Oy kaybı yaşadığınız ve giderken söyleyeceğiniz şeylerin bunlardan daha anlamlı olması sizlerden beklenirken siz hatalı ayrım yaparak kendiniz dışındaki herkesi terörist ilan ediyorsunuz. Siyasi rekabeti salt iki seçeneğe indirgemeyeceksin.

Sözlerimize son verirken, siyasi nezaket dışı tercihler ile çamur at izi kalsın siyasetinden bir an önce kurtulmanızı tavsiye ediyoruz. Zira siz ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi iseniz Genel Başkanınız ne kadar milli ise diğer siyasi partiler de Türkiye Cumhuriyeti'nin partisidir ve liderleri de genel başkanınız kadar millidir.

Ancak, söz konusu siyasi partiler içerisinde halkın mutluluğunu ve refahını projeleri ile sağlayacak tek oluşum, milli görüşün tek kalesi olan Yeniden Refah Partisi ve milli görüşün lideri Dr. Fatih Erbakan’dır.”

(Volkan SINAYUÇ)