Özel, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'yi "babaevi" gibi gördüklerini, bu evde doğup çeşitli nedenlerle ayrılanlara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Gelenlere, "Bugüne kadar neredeydin, sen gittin de bize neler ettin?" diyemeyeceklerini anlatan Özel, "Çünkü sorarlar, 'Tapusu kimde?' diye. Bana sorsalar ne Tufan Bey'de ne il başkanında ne bende ne Kemal Bey'de ne geçmişte Ecevit'te, hatta ne de İsmet Paşa'da. Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlı, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkenin kurtarıcısını, kurucusunu seven, onun sayesinde beş vakit ezanları dinleyen, onun sayesinde dalgalanan al bayrağın altında İstiklal Marşı'nı okurken yüreği pırpır eden herkese diyoruz ki Gazi Mustafa Kemal'in babaevinde çorba kaynamaktadır, bacası tütmektedir, yeriniz bu evin baş köşesidir." ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Şuna çok dikkatli şekilde bakmak lazım ki Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda 28 Kasım'da kamuoyuna çok önemli bir açıklama yapılacak. Türkiye nasıl yönetilecek, Meclis'te geçiş döneminde neler olacak, bundan sonra bağımsız yargı, gerçekten bağımsız basın, çalışanların patronlardan, patronların devletten bağımsızlığının nasıl sağlanacağı, namuslu, şeffaf, ikide bir değişmeyen Kamu İhale Kanunu ile yapılacak ihaleler, yoksulluğun nasıl sona erdirileceği, milletin yüzünün nasıl güldürüleceği ve nasıl gençlerin yurt dışında değil bu güzel ülkede geleceklerinin hayalini kuracakları, istedikleri zaman gidecekleri, istedikleri zaman gelecekleri, Türkiye'nin kaçılan değil, dünyadaki gençlerin merak edip gelmek istediği bir ülkeye nasıl dönüşeceği, altılı masanın ve partimizin önümüzdeki dönemlerde açık, net, şeffaf, somut şekilde programlarıyla ilan edilecek. Bizi izlemeye devam etsinler. Taklit edebilen etsin. Yetişemeyen peşimizden gelsin ama asla bize iftira ve hakaret boyutuna bu işleri vardırmasınlar. Biz kendimiz katlanırız ama oy aldığımız on milyonlara, oy verdiği partisine, Atatürk'ün partisine bu sözleri söylemek kimsenin haddi değildir."

Bir gazetecinin seçim güvenliğiyle ilgili sorusu üzerine Özel, "Milletimizin ferasetine güveniyoruz, seçim güvenliği için çalışıyoruz. Hem hukuki başvuruları yaptık hem farklı bir altyapı çalışması üzerinde çalışıyoruz. Kimse endişe etmesin, bütün vatandaşlarımız gidecekler, oylarını kullanacaklar ve bu oyla Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu memleketi bir kez daha kurtarıp demokrasiyi bir kez daha kuracaklar." dedi.

Toplantıya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile partililer katıldı.