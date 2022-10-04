İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kasten öldürme ve yaralama olayı ile ilgili yapılan açıklamada bıçakla yaralanan kişinin tedavi amacı ile kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ölmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iki şüpheli şahısın arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada iki şahsın yaralandığı, yaralılardan bir kişinin bıçaklanarak öldüğü anlaşılmakla beraber, olay ile ilgili 3 (üç) şüpheli kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet’te sorguları biten şüphelilerden adli makamlara sevk edilen bir kişinin tutuklanarak Çorum Kapalı Cezaevi’ne teslim edildiği, iki kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

(Haber Merkezi)

