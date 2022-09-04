Olay akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre E.B. isimli şahıs 'Ne bakıyorsun' diyerek Rüstem Eren Parkı'nda oturan Ö.Ö. ve H.K.'ya bıçakla saldırdı.

Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçakla saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin kimligi ise olay yerinde düşürdüğü cüzdanından anlaşıldı.

Polis ekipleri E.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.