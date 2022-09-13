Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler parklarda geniş çaplı bir yenileme çalışması başlattı. Yunus Emre Parkı ve Rüstem Eren Parkı gibi başta büyük parklar olmak üzere 20 semt parkının oyun gruplarında yenileme çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında çocuk oyun gruplarının yanı sıra kauçuk zemin ve koşu yolları da yeniden yapılıyor.

Yenileme çalışması yapılan parklar özellikle çocukların ve spor yapan vatandaşların beğenisini topladı. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

