Çorum Belediyesi’nin ÇESOB Parkı’nda başlattığı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Başkan Aşgın da, parkta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Ertuğrul Eren, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ile birlikte parktaki çalışmaları inceleyen Başkan Aşgın, yerde duran kameriye çatısını da beraberindekilerle birlikte yerine monte ederek, işçilere yardım etti.

Çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Aşgın, parkta yapılan çalışmaların biran önce tamamlanarak, Birlik personelleri, sanayi esnafı ve vatandaşların hizmete sunulmasını istedi.

(Haber Merkezi)

