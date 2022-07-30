Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, mahallelerine park yapılacak olması sebebi ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yer imkanı olmaması sebebi ile park bulunmayan Yeniyol Mahallesi’ne Çorum Belediyesi tarafından park yapılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Çorum Merkez Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak’ta bulunan toplamda Bin 150 metrekarelik alanda üç ay içinde bitirilmesi hedeflenen parkın ihalesi de 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhale öncesinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Muhtar Demiray, mahallelerine yapılacak park ile ilgili istişarede bulunduklarını vurgulayarak desteklerinden ötürü şahsı ve mahalle sakinleri adına Başkan ve emeği geçen Belediye personeline teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)