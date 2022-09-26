Edinilen ilgiye göre, Çorum çevreyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun da hırsızlık olayı meydana geldi. 3 kişi oldukları belirlenen hırsızlar, akaryakıt istasyonunda park halindeki bir otomobilin içerisinde bulunan 45 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında çalınan paraların 4 bin liralık bölümü ele geçirildi.
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüphelinin yakalaması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Park halindeki araçtan 45 bin TL çalan 2 kişi yakalandı
Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir araçtan 45 bin TL çalan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen ilgiye göre, Çorum çevreyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun da hırsızlık olayı meydana geldi. 3 kişi oldukları belirlenen hırsızlar, akaryakıt istasyonunda park halindeki bir otomobilin içerisinde bulunan 45 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında çalınan paraların 4 bin liralık bölümü ele geçirildi.
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