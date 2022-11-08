Kan bağışının dönem dönem azaldığı ve Kızılay Haftası’nın kutlandığı şu günlerde Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

“Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun” sloganı ile düzenlenen etkinlikle ilgili Belediye tarafından yapılan açıklamada: “Kızılay Haftası dolayısıyla Park Bahçeler Müdürlüğümüzde personelimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Kan bağışı can bağışı diyen personelimize teşekkür ediyor, Hilal-i Ahmer'in 154. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz” görüşüne yer verildi.



(Volkan SINAYUÇ)

