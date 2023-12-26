Çalıştay, Hitit Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olmak üzere beş üniversitenin işbirliğinde düzenlendi.

Paramedik Günü nedeniyle düzenlenen çalıştay ile acil sağlık hizmetlerine ilişkin bilimsel bilgi paylaşımı ve akılda kalıcı hale getirmek üzere vaka canlandırmaları yapıldı.



Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir, paramedikliğin, insanların hayatlarını kurtarmak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve acil durum müdahalelerinden hasta bakımına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmetlerini içeren kritik bir meslek dalı olduğu söyledi.

Paramediklerin acil durumlar ve hayati tehlikeler karşısında hızlı ve etkili müdahaleleriyle bilindiğini ifade eden Doç. Dr. Özdemir, şunları kaydetti: “Bu nedenle, paramediklik alanında yeni gelişmeleri paylaşmak, deneyimleri bir araya getirmek, paramedikler arasında bilgi alışverişi sağlamak, güncel uygulamaları tanıtmak ve sektördeki en son yenilikleri keşfetmek için bu çalıştayı düzenledik. Çalıştayımıza katılan birbirinden değerli ve kıymetli alanında uzman konuşmacılar tarafından güncel bilgiler aktarılacaktır. Birlikte çalışma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla buradayız. Bu etkinlik, paramediklik mesleğini daha da ileri taşımak ve toplum sağlığına daha etkin hizmet sunmak için önemli bir adım olarak kabul edilmelidir. Çalıştayımızın, paramediklerimizin mesleki gelişimine ve acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, çalıştayın düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.”



HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise 5 üniversitenin işbirliği ile yapılan çalıştayın İskilip MYO evsahipliğinde olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Çalıştayın paramedik konusunda bilgilerin paylaşılacağı ve gelişmelerin tartışılacağı önemli bir etkinlik olduğunu belirten Prof. Dr. Baykam, “Bu konunun genel olarak insan sağlığını çok fazla ilgilendirdiği için tekrar tekrar gündeme gelmesi, sistematize edilmesini çok önemsiyorum. Ülkemizde bakanlığımızca çok sistematik açılımları da var. İlk müdahale yaşam kurtarıcı. Bu süreçte yapılan hizmetler, sağlık hizmetlerinde yapılan en önemli nokta. Dolayısıyla bu çalıştayın sonucunda çıkan raporların da yeni gelişmelere olumlu etki edeceğini düşünüyor, başarılı bir çalıştay olmasını diliyorum” dedi.

Çalıştayda 12 farklı konuşmacı güncel bilgiler aktarırken, 5ayrı temada da vaka canlandırması gerçekleştirildi.